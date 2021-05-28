Бальзаковский возраст - это какой?

28.05.2021 | 13:57

Спрашиваем: сколько лет? Говорят: бальзаковского возраста. А какой возраст называют бальзаковским?

Бальзаковский возраст бывает только у женщин, и не потому, что они достигли возраста Оноре де Бальзака - классика французской литературы XIX века. Фраза стала крылатой благодаря популярности его романа «Тридцатилетняя женщина». Героиня романа позволяла себе то, что в те времена не было принято в обществе: жить независимо, высказывать свое мнение и не бояться проявлять чувства.

Сначала выражение «бальзаковский возраст» применялось именно как характеристика таких женщин 30 лет или чуть старше.

В далекие времена именно этот возрастной рубеж считался критическим переходом к старости.

Бальзаковский возраст сегодня - это шутливая ироническая характеристика женщин скорее за 50. Впрочем, у русского народа свое мнение на этот счет: сорок пять - баба ягодка опять.

Будем говорить грамотно и выразительно.