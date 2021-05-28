Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|23:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

Бальзаковский возраст - это какой?

Печать

Спрашиваем: сколько лет? Говорят: бальзаковского возраста. А какой возраст называют бальзаковским?

Бальзаковский возраст бывает только у женщин, и не потому, что они достигли возраста Оноре де Бальзака - классика французской литературы XIX века. Фраза стала крылатой благодаря популярности его романа «Тридцатилетняя женщина». Героиня романа позволяла себе то, что в те времена не было принято в обществе: жить независимо, высказывать свое мнение и не бояться проявлять чувства.

Сначала выражение «бальзаковский возраст» применялось именно как характеристика таких женщин 30 лет или чуть старше.

В далекие времена именно этот возрастной рубеж считался критическим переходом к старости.

Бальзаковский возраст сегодня - это шутливая ироническая характеристика женщин скорее за 50. Впрочем, у русского народа свое мнение на этот счет: сорок пять - баба ягодка опять.

Будем говорить грамотно и выразительно.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте