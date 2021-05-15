«Пошлите» или «Пойдемте»?

15.05.2021 | 12:08

Думаем, чем заняться на досуге, и предлагаем: «Пошлите в кино?» Или нужно по-другому: «Пойдемте»? Как правильно?

Призыв «Пошлите в кино!» - ошибка. Чтобы побудить к действию, нужен глагол в специальной форме повелительного наклонения. Сегодня у него несколько грамотных вариантов, можно выбрать. «Иди», «пойди» - говорим одному человеку, «идите», «пойдите» - многим.

Существует и особая форма - совместного действия.

Призываем что-то сделать вместе: «давай/давайте пойдем, сыграем, посмотрим, почитаем», - а можно обойтись и без слов «давай/давайте». Академическая грамматика считает вполне литературными формы с «-те» или без него: «споемте, друзья», «идемте пить чай», «пойдемте в кино».

«Идем, идемте, пойдем, пойдемте» – грамотные литературные формы призыва от глаголов «идти, пойти». Но не «пошлите»! В этом случае призыв получается от другого глагола – «послать». Поэтому фразы «пошлите в кино» или «пошлите отсюда» считаются ошибкой.

Будем следовать норме, чтобы говорить грамотно.