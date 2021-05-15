Сетевое издание|18+|Суббота|15 мая 2021|14:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

«Пошлите» или «Пойдемте»?

Печать

Думаем, чем заняться на досуге, и предлагаем: «Пошлите в кино?» Или нужно по-другому: «Пойдемте»? Как правильно?

Призыв «Пошлите в кино!» - ошибка. Чтобы побудить к действию, нужен глагол в специальной форме повелительного наклонения. Сегодня у него несколько грамотных вариантов, можно выбрать. «Иди», «пойди» - говорим одному человеку, «идите», «пойдите» - многим.

Существует и особая форма - совместного действия.

Призываем что-то сделать вместе: «давай/давайте пойдем, сыграем, посмотрим, почитаем», - а можно обойтись и без слов «давай/давайте». Академическая грамматика считает вполне литературными формы с «-те» или без него: «споемте, друзья», «идемте пить чай», «пойдемте в кино».

«Идем, идемте, пойдем, пойдемте» – грамотные литературные формы призыва от глаголов «идти, пойти». Но не «пошлите»! В этом случае призыв получается от другого глагола – «послать». Поэтому фразы «пошлите в кино» или «пошлите отсюда» считаются ошибкой.

Будем следовать норме, чтобы говорить грамотно.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте