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Ликбез

ГоршЕчные или горшОчные растения?

Печать

Интересно, любители комнатных растений знают, как их правильно называть: горшОчные или горшЕчные?

В старину горшок был самым важным и обычным предметом кухонной крестьянской утвари. С тех пор говорят: хоть горшком назови, да в печку не ставь. Всю пищу готовили в печи - кашу варили, репу парили именно в горшках.

Свое название, как считают ученые, горшок получил от слова «горн». Но не от того горна, в который трубят: духовой инструмент - от немецкого horn, то есть «рог». Предком стал горн, который горнило, где горели угли.

«Горшок» - первоначально «горншок» (маленький горн, очаг). Когда в моду вошли комнатные растения, их тоже стали растить в горшках, и получили они за это название «горшОчные» - пишем «-о-» и произносим под ударением.

А те, кто горшки изготавливал, получили название мастеров горшечного дела – пишется через «-е-».

Правильно: горшЕчная глина, горшЕчное производство, но горшОчные растения.

Будем говорить грамотно.

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