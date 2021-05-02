Недоедать или не доедать?

02.05.2021 | 12:00

Вы знаете, как пишется глагол «недоедать» - с «не» слитно или раздельно?

Мы, конечно, помним правило: «не» с глаголами пишется раздельно. Однако глагол «недоедать» можно написать двумя способами. При этом у двух разных глаголов будут разные значения.

Если напишем глагол с «не» раздельно, значит, выразим отрицание действия, названного этим глаголом с приставкой «до-»: хотели досмотреть фильм до конца, но заснули и не досмотрели. Пишем раздельно.

Однако если нужно обозначить неполноту действия, его недостаточность, понадобится приставка «недо-»: недосмотрели за ребенком, недовернули гайку, недобрали баллов на экзамене. «Не» в таких случая придется написать слитно.

Если же напишем раздельно «не доедать», это будет означать «съедать не до конца». Так, родители требуют доедать кашу, а капризные дети всегда ее не доедают.

Будем говорить и писать грамотно.