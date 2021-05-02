Масс-медиа или массмедиа? Что это?

02.05.2021 | 12:05

Сегодня часто можно услышать слово «массмедиа». Что оно означает и как пишется - слитно, раздельно или через дефис?

В английском языке, откуда слово пришло, сочетаются два понятия - mass и media. Mass означает «массовый», а media - «средство». Медиатор - посредник.

Средства массовой информации, телевидение, прессу, радио тоже называют медиа неслучайно, ведь они тоже посредники - сообщают, что происходит в мире, обеспечивают связь, осуществляют взаимодействие фактов, событий и масс людей.

Слово «медиа» вошло в отечественный обиход в конце XX века. Слово «массмедиа», где вторая часть не совсем освоена русским языком, академический орфографический словарь в самой последней версии рекомендует писать слитно.

Будем следить за изменениями нормы, чтобы говорить и писать грамотно.