Понизить, занизить или снизить требования?

30.04.2021 | 13:42

Требования слишком высоки, их просят ... понизить, занизить или снизить? Какой глагол выбрать в этом случае?

Все три глагола имеют нечто общее: они так или иначе означают «сделать более низким». Но есть важные нюансы.

Сделать более низким по сравнению с фактически имеющимся значит «понизить».

«Снизить» - сделать не просто более низким, а малым, меньшим.

Цены, давление, температуру, скорость, зарплату можно и понизить, и снизить. Нормы языка разрешают это.

Голос можно только понизить, то есть заговорить тише или басом. Переместить ниже в должности - тоже только понизить. А вот высоту полета позволяется исключительно снизить: «Иду на снижение», - говорят пилоты.

Внимание! Глагол «занизить» означает «сделать не просто ниже, а ниже, чем есть на самом деле, чем нужно, требуется, принято». Чтобы закрывать вакансии, приходится занижать требования к квалификации кандидатов.

Понимать нюансы значений - значит говорить грамотно.