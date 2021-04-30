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Грош - это сколько?

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Нередко слышим эмоциональное «не хочу работать за гроши!». А грош - это сколько?

Грош в прямом смысле - это монета, давно вышедшая из употребления. Ее название осталось лишь в многочисленных устойчивых оборотах: ни в грош не ставить, пропасть ни за грош, за грош удавиться, сколачивать гроши, сидеть без гроша.

Стоимость гроша была невелика: в XVII и XVIII веках - всего 2 копейки, а с начала XIX - вовсе полкопейки.

Неслучайно грош стал символизировать совершенную ничтожность финансовых ресурсов, личности и чего угодно.

Если разберемся в происхождении слова, обнаружится интересная история. Оно заимствовано из польского, туда попало из немецкого, а корнями уходит, как обычно, в латынь. В латинском сочетании grossus denarius первое слово (grossus), как ни странно, означает буквально «большой, толстый, увесистый».

Знание истории слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

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