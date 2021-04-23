Сесть в калошу или в галошу? Что означает выражение?

23.04.2021 | 12:05

Вы задумывались, что значит выражение «сесть в калошу»? Или «в галошу»? Что это значит?

Попав в смешное, неловкое положение, лучше сказать «сел в галошу». С буквой К - устаревший вариант.

Галоши потеряли актуальность, сегодня только некоторые надевают их, работая на огороде. Когда-то галоши (калоши) носили и городские жители, чтобы сохранить туфли, сапоги, валенки в чистоте, уберечь их от грязи и сырости.

Делали галоши сначала из кожи, позже – из резины. А сам оборот «сесть в галошу» появился очень давно, еще в древней Руси. Никаких галош тогда не было и резину еще не изобрели, слово заимствовали гораздо позднее из французского языка, зато в некоторых диалектах было слово «калуга (калужа)» - так называли болото, трясину или просто лужу.

Так что, вероятно, в древности выражение звучало «сесть в калужу». Образ понятен: шел, поскользнулся, шлепнулся в лужу (калужу), промок, испачкался, оказался в смешном положении, потерпел неудачу.

Будем говорить грамотно и выразительно.