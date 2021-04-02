Ликбез

Отдаем отчет действияМ или в действияХ?

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В трудной ситуации мы отдаем отчет своим действияМ. Или отчет в своих действияХ? Как правильно?

Отдавать отчет можно в буквальном смысле, то есть передавать его руководителю, но устойчивый оборот «дать (отдавать) отчет» понимается в переносном смысле: объяснять свои поступки кому? - в первую очередь себе. Поэтому и говорим: я отдаю себе отчет, то есть осознаю что-либо.

Если же кто-то не отдает себе отчет (отчета), значит, не понимает, что делает, поступает безотчетно.

Однако будем внимательны. Отчитываемся мы обычно перед собой или перед другими людьми, а перед действиями или поступками отчитаться невозможно, поэтому отдаем отчет себе.

В расширенном варианте этот устойчивый оборот должен звучать так: дать или отдать отчет в чем? - в своих действияХ. Для действий или поступков нужен, согласно норме, предложный падеж с предлогом «в».

И в этоМ будем отдавать себе отчет, чтобы говорить грамотно.

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