02.04.2021 | 20:19

Как в анекдоте: пришел - и все опОшлил. Или опошлИл? Как правильно поставить ударение в слове и что оно означает?

Будем внимательны. Правильное ударение в нем - на второй слог: опОшлить. Означает «сделать пошлым», а как - каждый сегодня понимает на свой лад.

Но чаще пошлый - это неприличный. Так ли это? Разберемся.

Оказывается, значение древнего слова на протяжении своей истории изменилось до неузнаваемости. Образовалось оно от глагола «пойти», его современный синоним - «пошедший». А буквальное значение - «то, что пошло»: пошло издавна, повелось, вошло в обычай.

В древнерусском языке «пошлый» значило «старинный, обычный». «Пошлое место» понималось как привычное.

Коренным образом значение слова «пошлый» изменилось в эпоху Петра I. Отношение к старине во многом тогда стало отрицательным, и слово «пошлый» приобрело негативное значение. В наше время оно сохранилось и расширилось: не только «низкий качеством, обыкновенный, заурядный, вульгарный», но и «содержащий в себе нечто непристойное, неприличное» (пошлый анекдот).

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.