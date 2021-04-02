Ликбез

ОпОшлил или опошлИл?

Печать

Как в анекдоте: пришел - и все опОшлил. Или опошлИл? Как правильно поставить ударение в слове и что оно означает?

Будем внимательны. Правильное ударение в нем - на второй слог: опОшлить. Означает «сделать пошлым», а как - каждый сегодня понимает на свой лад.

Но чаще пошлый - это неприличный. Так ли это? Разберемся.

Оказывается, значение древнего слова на протяжении своей истории изменилось до неузнаваемости. Образовалось оно от глагола «пойти», его современный синоним - «пошедший». А буквальное значение - «то, что пошло»: пошло издавна, повелось, вошло в обычай.

В древнерусском языке «пошлый» значило «старинный, обычный». «Пошлое место» понималось как привычное.

Коренным образом значение слова «пошлый» изменилось в эпоху Петра I. Отношение к старине во многом тогда стало отрицательным, и слово «пошлый» приобрело негативное значение. В наше время оно сохранилось и расширилось: не только «низкий качеством, обыкновенный, заурядный, вульгарный», но и «содержащий в себе нечто непристойное, неприличное» (пошлый анекдот).

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте