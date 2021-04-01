ПовтОришь или повторИшь материал?

01.04.2021 | 14:47

Всем известно: хорошо сдашь экзамен, если пройденный материал повтОришь. Или повторИшь? Как правильно поставить ударение?

Что значит «повторить» - понятно: глагол образован от слова «второй». Повторить - буквально сделать что-нибудь во второй раз или еще раз, например вспомнить материал перед экзаменом.

Среди родственников этого глагола только в слове «повтор» ударение - на второй слог. В остальных оно корень покинет и всегда упадет за ним.

Правильно - повторИл и еще раз повторИт; мы повторИм правила, а они за нами повторЯт. Ученик, повторИвший материал, спокоен: на экзамене ему поможет повторЁнный урок.

В кратких причастиях ударение запомнить еще проще, оно всегда падает на последний слог: урок повторЁн, тема повторенА, задание повторенО, слова повторенЫ.

Повторение - мать учения. Повторим правила и будем говорить грамотно.