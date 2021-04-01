Дни мелькают один за одним или один за другим? Как правильно?

01.04.2021 | 15:00

Слово «один» употребляется так часто, что мы порой не осознаем, как много у него значений. Это не только числительное («задам один или два-три вопроса»). Когда, например, говорим, что один человек посоветовал, вряд ли подразумеваем, что не два. Скорее, посоветовал некий, какой-то человек, а это уже неопределенное местоимение.

«Одно дело говорить, другое - делать» - здесь тоже местоимение. Ведь слово «одно» не называет количество, а только указывает на что-то. В похожем значении слово «один» вошло в устойчивые обороты. Их часто путают.

Разберемся. Если речь о том, что идет поочередно, нужно использовать выражение «один за другим»: машины на улице мчатся одна за другой. Если же мы хотим подчеркнуть сходство людей или предметов, используем другой оборот - «один к одному»: яблоки отборные - одно к одному.

Один за другим - об очередности.

Один к одному - о схожести.

Будем говорить грамотно.