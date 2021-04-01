01.04.2021 | 15:13

Если погода потребует утеплиться, то на улицу не выйдешь без шарфА. Или без шАрфа? Как правильно поставить ударение в слове?

Слово «шарф» пришло к нам в эпоху Петра I. Похожее есть и у французов, и у поляков. «Шарф» - буквально «сплетенное, связанное». Когда-то он служил не только для утепления. В царской России, например, так называли офицерский пояс или повязку-перевязь через плечо. Такой шарф георгиевского (черно-желто-серебристого) цвета был отличительным знаком воинских званий.

Сегодня шарф мы наматываем на шею, чтобы защитить горло от ветра и холода.

Ударение запомнить просто: оно неподвижное, сохраняется на первом слоге во всех падежах и числах. В единственном: не выходи на улицу без шАрфа, закутайся шАрфом. И во множественном числе - на первый: теплые шАрфы, вязание шАрфов.

Будем говорить о чем угодно, и о шАрфах тоже, но обязательно грамотно.