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Ликбез

Написание «тоже» слитно или «то же» раздельно

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В письме спрашиваем: «Как дела?» Пишут в ответ: «Ничего нового, все одно и то же». И как грамотно написать то же в этом случае: слитно или раздельно?

Написание слитно или раздельно зависит от смысла, который мы вкладываем в наше высказывание. Разобраться несложно.

Есть союз «тоже», который пишется в одно слово. По значению он равен союзу «и».

«Все хотят обедать, я тоже хочу» - пишем слитно, ведь имеем в виду «и я хочу».

Но если мы хотим такое же блюдо, что наш сосед по столу, используем самостоятельное слово «то» - указательное местоимение, с частицей «же» напишем его раздельно. «Принесите то же блюдо» - то есть это же, такое же, как у соседа.

Есть еще одна подсказка: пишем раздельно, если впереди стоят слова «все» или «одно»: «Что делаешь? - Все то же, одно и то же».

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