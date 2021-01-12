Сетевое издание|18+|Вторник|12 янв 2021|15:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

ОбезбОливать или обезбАливать?

Печать

Лечим зубы. Врач спрашивает: будем обезбОливать? Или обезбАливать? Как правильно произнести слово?

Правильно только с О под ударением: обезбОливать. Действует закон аналогии, следуя которому мы стремимся похожие языковые формы произносить одинаково. Что сделать? - оспОрить решение. А что делать? - оспАривать. Гласные О или А в корне различают грамматический вид.

Однако такое чередование норма признает не для всех глаголов, а только для тех, которые считаются общеупотребительными, то есть используются в общении постоянно: расстрОить - расстрАивать, обговорить - обговАривать, наточить ножи - натАчивать.

Но в похожих парах, которые чаще используются в официальной речи, такого чередования нет, О обязательно сохраняется. Например: что сделать? - узакОнить сделку. Или ее нужно (что делать?) узакОнивать.

А что делать с вниманием или силами? Тоже с О - сосредотОчивать. И в существительном тоже О: сосредотОчение.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте