Водитель рУлит или рулИт?

Тот, кто за рулём, рУлит или рулИт? Куда поставить ударение?
Иногда на соревнованиях, фестивалях, слышим от пензяков-пензенцев: Пенза рУлит. Это совсем новый, жаргонный глагол. Означает он «быть самым интересным, значительным» – первым во всех отношениях. Но такой вариант с ударением на корень (рУлит) противоречит строгой норме.
Рулить, в первую очередь, это направлять ход автомобиля, самолёта, корабля с помощью руля. А руль – только на первый взгляд русское слово. Оно пришло к нам в эпоху Петра I из голландского, когда Россия активно стала заимствовать технические достижения Европы. Приспособление для управление машиной, которое называлось рур по-голландски, превратилось в более удобное для русского произношения руль.
От него и родился глагол рулить. Согласно современной норме, во всех его формах ударение никогда не падает на корень – всегда за ним:
мы рулИМ, ты рулИШЬ, вы рулИТЕ, они рулЯТ.
И управлять машиной, и управлять чем угодно, руководить: Кто рулИТ? Он рулИТ.
Управляющий – не рУлящий (это ошибка), а рулЯщий.
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