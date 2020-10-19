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Ликбез

Водитель рУлит или рулИт?

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Тот, кто за рулём, рУлит или рулИт? Куда поставить ударение?

Иногда на соревнованиях, фестивалях, слышим от пензяков-пензенцев: Пенза рУлит. Это совсем новый, жаргонный глагол. Означает он «быть самым интересным, значительным» – первым во всех отношениях. Но такой вариант с ударением на корень (рУлит) противоречит строгой норме.

Рулить, в первую очередь, это направлять ход автомобиля, самолёта, корабля с помощью руля. А руль – только на первый взгляд русское слово. Оно пришло к нам в эпоху Петра I из голландского, когда Россия активно стала заимствовать технические достижения Европы. Приспособление для управление машиной, которое называлось рур по-голландски, превратилось в более удобное для русского произношения руль.

От него и родился глагол рулить. Согласно современной норме, во всех его формах ударение никогда не падает на корень – всегда за ним:

мы рулИМ, ты рулИШЬ, вы рулИТЕ, они рулЯТ.

И управлять машиной, и управлять чем угодно, руководить: Кто рулИТ? Он рулИТ.

Управляющий – не рУлящий (это ошибка), а рулЯщий.

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Гость||

А можно гороскоп повторить утрешний на сегодня? А то я проспал)))))ЛЕВ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мы рулИМ
Ничем мы не рулим. Рулят мародеры и негодяи.

Гость||

Приятная ведущая, соблазнительная...

Имя: Гость
Комментарий:

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