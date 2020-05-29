Проезд перекрестка со светофором с дополнительной секцией

29.05.2020 | 09:51

Вопрос от интернет-пользователя.

Синий автомобиль движется со стороны бассейна «Сура» по улице Максима Горького и на перекрестке собирается повернуть налево, на улицу Володарского (для него горит разрешающий сигнал светофора). Навстречу ему со стороны улицы Кирова по улице Максима Горького движутся красный и зеленый автомобили. Зеленый собирается проехать перекресток прямо, а красный поворачивает на улицу Володарского на стрелку дополнительной секции светофора. Водителю синего автомобиля хватает времени и расстояния, чтобы повернуть перед зеленым автомобилем, но он встречается с красным.

Кто будет виноват в случае ДТП?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В данной ситуации водителю синего автомобиля необходимо руководствоваться п. 13.4 ПДД: при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.

Виновность в ДТП определяется с учетом проведения всестороннего, объективного исследования каждой конкретной ситуации.