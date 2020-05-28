Следует ли пропускать пешехода, переходящего дорогу не по «зебре»

28.05.2020 | 13:29

Вопрос от интернет-пользователя.

Синий автомобиль совершает правый поворот с улицы Мира, чтобы продолжить движение по улице Ленинградской. Сразу за поворотом расположен пешеходный переход. Зеленый пешеход переходит дорогу по «зебре». Водитель его пропускает и пытается начать движение. В этот момент на проезжую часть выходит красный пешеход, который движется по диагонали не в зоне действия пешеходного перехода. На пешеходный переход он ступит, только когда пройдет половину пути.

1) Обязан ли водитель пропустить этого пешехода?

2) Нарушает ли пешеход ПДД и может ли на него быть наложен штраф?

3) Что будет, если водитель синего автомобиля начнет движение сразу после того, как зеленый пешеход пересечет его полосу движения, а красного пешехода он не пропустит. Грозит ли водителю штраф?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

1) В данной ситуации водитель не обязан предоставлять преимущество в движении пешеходу, пешеход руководствуется п.4.3 ПДД.

2) В связи с тем, что согласно ГОСТ Р 52-289 зона пешеходного перехода определяется разметкой 1.14.1, а также дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2, а согласно п.4.3 ПДД пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин, то в данном случае пешеход нарушает пункт ПДД.

3) В случае, если пешеход переходит дорогу вне зоны пешеходного перехода, а водитель транспортного средства не предоставит ему преимущество в движении, то нарушений со стороны водителя не предусмотрено.