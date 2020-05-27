Выезд с прилегающей территории и столкновение с автомобилем, движущимся по встречной полосе

27.05.2020 | 12:37

Вопрос от интернет-пользователя.

Хотелось бы рассмотреть ситуацию, которая периодически возникает на улице Лермонтова в районе Олимпийской аллеи и выезда от ВГТРК. Поясню. В сторону западной поляны часто образуется затор.

Оранжевый автомобиль пропускает красный автомобиль, выезжающий из леса со стороны ВГТРК. Водитель красного автомобиля убеждается, что его пропускает оранжевый, смотрит вправо и видит, что со стороны Западной по встречной полосе никого нет. Он выезжает на свою полосу и в этот момент дорогу ему блокирует синий автомобиль, который двигался по полосе предназначенной для встречного движения объезжая затор.

Разметка на данном участке именно такая, как показано на рисунке. Кто будет виноват в случае ДТП? Имеет ли право синий автомобиль так двигаться? Считается ли это место перекрестком, если никакие знаки со стороны выезда от ВГТРК не установлены?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На представленной схеме движения транспортных средств, на ул. Лермонтова в районе Олимпийской аллеи и выезда от ВГТРК, в случае ДТП будет виноват водитель синего автомобиля, который движется по полосе, предназначенной для встречного движения, объезжая затор.

Водитель синего автомобиля двигаться в указанном направлении не имеет права в соответствии с п. 9.1(1) ПДЦ РФ, согласно которому на любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия, которая расположена слева.

Кроме того, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 N 20 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", даны разъяснения о том, что действия лица, выехавшего на полосу, предназначенную для встречного движения, с соблюдением требований ПДД РФ, однако завершившего данный маневр в нарушение указанных требований, подлежат квалификации по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

В соответствии с п. 1.2. «прилегающая территория" - территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Таким образом, данный участок перекрестком не является, выезд от ВГТРК является выездом с прилегающей территории.