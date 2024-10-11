На ул. Чаадаева водой из-под асфальта затопило два двора

11.10.2024 | 18:33

Во дворах на улице Чаадаева стоят большие лужи. Но это не последствия дождя, а результат коммунальной аварии.

О ней сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал местный житель, обратившийся в редакцию в пятницу, 11 октября.

«За домом по адресу: Чаадаева, 93, напротив почты, из-под асфальта бьет вода уже больше недели», - рассказал мужчина.

Речь идет о территории между домом № 93 и Узеньким проездом. Рядом с одной из трещин видно ограждение, установленное коммунальщиками, но сами работники отсутствуют.

Между тем вода продолжает течь. «Затопило аж соседний двор», - отметил пензенец. Он надеется, что специалисты устранят аварию в ближайшее время и проблем у пешеходов станет меньше.

На улице Бригадной в Терновке, на территории дворовой парковки у дома № 8, родник бил около месяца. Люди ждали фонтана, льда в мороз или провала автомобилей под землю, но этого не произошло. На следующий день после обнародования проблемы коммунальщики взялись за дело.