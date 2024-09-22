Пензенец раскритиковал разметку на Олимпийской аллее

22.09.2024 | 13:10

Разметка на центральной части Олимпийской аллеи опасна для пензенцев. Такое мнение высказал горожанин Александр Щ. в чате телеграм-канала PenzaInform.

«С прошлого года велодорожку сделали со стороны лавочек, чтобы людей было удобнее сбивать. До этого 15 лет было нормально: велодорожка, пешеходная дорожка и лавочки. Но все переделали», - возмутился горожанин.

На сообщение пензенца ответили представители городского управления культуры. Они рассказали, что разметка нанесена в соответствии с утвержденной мэрией схемой.

«Вдоль проезжих дорожек Олимпийской аллеи предусмотрены специальные «карманы», в которых установлены скамейки, чтобы не создавать неудобств для велосипедистов и сделать комфортным отдых для пешеходов», - объяснили специалисты.

По их словам, такое расположение делает безопаснее и посещение спортивных и игровых площадок, так как они находятся со стороны пешеходной зоны.