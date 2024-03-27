Сетевое издание|18+|Среда|27 мар 2024|22:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Ясно |
 

Глас народа

Пензенских водителей возмутило «болото» на улице Рябова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ямы на улице Рябова в Пензе возмущают автомобилистов. Для некоторых машин глубокие лужи становятся ловушкой.

В среду, 27 марта, в телеграм-канале PenzaInform разместили снимки застрявшей на проезжей части легковушки. Правое переднее колесо полностью ушло в воду, машина накренилась.

«Огромные ямы на улице Рябова», «Народ, на Рябова поаккуратнее, у «Роснефти», - предупредили водители.

Пензенских водителей возмутило «болото» на улице Рябова

В комментариях автомобилисты вспомнили, что улицу ремонтировали. Объект сдали летом прошлого года.

«Около «Роснефти» не делали, но и на новом участке есть огромная просадка», «Этот участок никто не делал. Так-то в этом месте каждый год ямы. Потому что болото», - отметили водители.

Некоторые задались вопросом, планируется ли исправлять ситуацию.

«Из-за этих ям одни аварии, да и машину жалко очень», «Да там жесть вообще, на работу езжу каждый день, и там такая дичь», «Ямы там ужас. Остатки асфальта сошли со снегом», - высказались горожане.

Капитальный ремонт улицы Рябова завершился в августе 2023-го. Специалисты переложили инженерные коммуникации под дорогой, сделали дренаж, сети наружного освещения, хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, восстановили дорожное покрытие, обустроили тротуары с защитными ограждениями.

Отмечалось, что двухполосная дорога протяженностью 1 907 метров отвечает всем действующим нормативам.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте