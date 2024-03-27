Пензенских водителей возмутило «болото» на улице Рябова

27.03.2024 | 21:12

Ямы на улице Рябова в Пензе возмущают автомобилистов. Для некоторых машин глубокие лужи становятся ловушкой.

В среду, 27 марта, в телеграм-канале PenzaInform разместили снимки застрявшей на проезжей части легковушки. Правое переднее колесо полностью ушло в воду, машина накренилась.

«Огромные ямы на улице Рябова», «Народ, на Рябова поаккуратнее, у «Роснефти», - предупредили водители.

В комментариях автомобилисты вспомнили, что улицу ремонтировали. Объект сдали летом прошлого года.

«Около «Роснефти» не делали, но и на новом участке есть огромная просадка», «Этот участок никто не делал. Так-то в этом месте каждый год ямы. Потому что болото», - отметили водители.

Некоторые задались вопросом, планируется ли исправлять ситуацию.

«Из-за этих ям одни аварии, да и машину жалко очень», «Да там жесть вообще, на работу езжу каждый день, и там такая дичь», «Ямы там ужас. Остатки асфальта сошли со снегом», - высказались горожане.

Капитальный ремонт улицы Рябова завершился в августе 2023-го. Специалисты переложили инженерные коммуникации под дорогой, сделали дренаж, сети наружного освещения, хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, восстановили дорожное покрытие, обустроили тротуары с защитными ограждениями.

Отмечалось, что двухполосная дорога протяженностью 1 907 метров отвечает всем действующим нормативам.