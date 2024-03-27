В Пензе ветром оторвало утеплитель многоэтажки на улице Мира

27.03.2024 | 10:13

Сильные порывы ветра, пришедшие в Пензенскую область в ночь на 27 марта, принесли с собой разрушения. В ЖК «Прилесный» на Мира, 67, пострадала многоэтажка, она лишилась утеплителя.

Видео и фото последствий непогоды появились в Сети. На них запечатлены частично оголенная (до кирпича) стена дома, и пласты оштукатуренного утеплителя на асфальте.

На другом кадре видно, что вниз вот-вот упадет еще пара кусков.

Ранее синоптики предупреждали пензенцев о порывах северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Регион оказался во власти южного циклона.

На территории области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Источник видео - vk.com/penzanovosti.

Источник фото - vk.com/penzachp.