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Глас народа

На улице Карпинского пешеход недооценил скорость машины

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В Пензе на улице Карпинского на пешеходном переходе едва не сбили мужчину. Опасный момент попал в объектив видеорегистратора.

Кадры опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

В 7:28 вторника, 26 марта, владелец регистратора двигался по Карпинского в сторону улицы 8 Марта, видимость затруднял туман. На развязке у поворота в сторону «Глобуса» его обогнал водитель автомобиля Ford и устремился к зебре.

В тот же момент на переходе появился мужчина. Он пустился бегом и выскочил на проезжую часть, надеясь быстро преодолеть расстояние. Человек и автомобиль встретились почти у самого тротуара. Наезда, к счастью, не произошло, потому что водитель иномарки сумел вовремя затормозить, а пешеход - отскочить.

«Если б он остановился и убедился, что пропускают, этого бы не случилось, «Форд» бы его пропустил», - отметил комментатор под постом с видео.

Ранее в Сети распространился ролик, сделанный 3 марта в Засечном. Автор кадров ехал по улице Фонтанной, когда внезапно из-за стоявших на обочине фур на дорогу выбежал мальчик. Не замедляясь, ребенок пересек проезжую часть перед капотом автомобиля.

Видео vk.com/sova_penza.

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