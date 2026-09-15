Подвал пятиэтажки на Шуисте заливает канализационными стоками

Дом на улице Светлой/Чаадаева, 2/95 (Шуист), утопает в канализационных стоках. На это в канал «ПензаИнформ» в Мах пожаловалась местная жительница.

При этом, по словам женщины, в их подвал попадает и жидкость из близлежащих домов.

«Вонь, смрад, испарение, блохи и другая нечисть - все в нашем доме! Наша УК вообще бездействует!

Обращались в УК с коллективной жалобой, писали в Роспотребнадзор, писали обращение в администрацию, в министерство ЖКХ. Реакции никакой. Все перекладывают друг на друга!» - констатировала с сожалением горожанка.

Пензячка надеется, что на их дом все же обратят внимание и проблема решится.