Подвал пятиэтажки на Шуисте заливает канализационными стоками

Глас народа

Подвал пятиэтажки на Шуисте заливает канализационными стоками
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Дом на улице Светлой/Чаадаева, 2/95 (Шуист), утопает в канализационных стоках. На это в канал «ПензаИнформ» в Мах пожаловалась местная жительница.

Подвал пятиэтажки на Шуисте заливает канализационными стоками

При этом, по словам женщины, в их подвал попадает и жидкость из близлежащих домов.

Подвал пятиэтажки на Шуисте заливает канализационными стоками

«Вонь, смрад, испарение, блохи и другая нечисть - все в нашем доме! Наша УК вообще бездействует!

Обращались в УК с коллективной жалобой, писали в Роспотребнадзор, писали обращение в администрацию, в министерство ЖКХ. Реакции никакой. Все перекладывают друг на друга!» - констатировала с сожалением горожанка.

Подвал пятиэтажки на Шуисте заливает канализационными стоками

Пензячка надеется, что на их дом все же обратят внимание и проблема решится.

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