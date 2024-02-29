Укушенная собакой кузнечанка предложила людям объединиться

29.02.2024 | 18:14

В Кузнецке собака напала на местную жительницу. Пострадавшая горожанка предложила людям не ждать какого-то ответа чиновников, а действовать самим.

Соответствующий пост появился в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 29 февраля.

«Сегодня была прекрасная погода, я решила прогуляться до торгового центра, сократив путь, пройдя через оборудованный переход, соединяющий Южный микрорайон с Обувным районом. По пути на меня напала собака. Абсолютно без причины. Я не бесила собаку, не играла с ней, я шла по своим делам, и вдруг пес со всей дури сзади вцепился мне в ногу. Я просто отдернула ногу и пошла дальше. И от какой-то мебельной фабрики я сама доковыляла до центра», - рассказала кузнечанка.

Она обратилась в больницу, там наложили повязку и сделали уколы от столбняка и бешенства. К посту женщина прикрепила снимки укуса.

«Мой случай далеко не единичный. Сегодня я, а завтра собаки разорвут человека или, не дай бог, ребенка?» - написала горожанка и призвала кузнечан действовать самостоятельно, не дожидаясь «отмазок от администрации в виде «мы столкнулись с безответственной компанией по отлову собак» или «сами виноваты».

Женщина предложила объединиться, написать коллективную жалобу и направить ее на телевидение.

«Допустим, на передачу «Мужское&Женское», где действительно дают волшебный пендель соответствующим органам власти. Весь город страдает от нападений собак, сколько еще будем страдать?» - спросила она.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский не раз поднимал вопрос безнадзорных собак в городе. По его мнению, большинство животных имеют владельцев, но те за ними не следят, отпускают на самовыгул.

«Если каждый житель города будет ответственно относиться к содержанию своих животных, проблема процентов на девяносто будет исчерпана», - подчеркивал Златогорский.

В январе этого года стало известно, что город хочет расторгнуть договор на отлов собак. Причина - неправильно оформленные бумаги, из-за чего работу начать нельзя, а подрядчик перестал выходить на связь. Он за границей.