Бедствие: в Комсомольском парке могут вырубить больше 100 деревьев

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Бедствие: в Комсомольском парке могут вырубить больше 100 деревьев
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В Пензе в Комсомольском парке под спил пронумеровано более 100 деревьев, рассказала автор блога «Бетон и балконы | Рита о Пензе» Рита Кривцова.

Бедствие: в Комсомольском парке могут вырубить больше 100 деревьев

Растения сгубил вредитель - ясеневая златка.

«Масштабы бедствия поражают. Даже не знала, что в парке столько ясеней, пока они не начали чахнуть», - отметила Рита Кривцова.

Бедствие: в Комсомольском парке могут вырубить больше 100 деревьев

О том, что в Комсомольском парке зафиксировали массовую гибель деревьев, стало известно в июле прошлого года.

Администрация парка направила запрос на выделение денег на восстановительные работы и посадку новых деревьев. В октябре сообщалось, что погубленные ясеневой златкой растения оставляют зимовать.

В конце июля этого года погибшие деревья оставались неспиленными. Горожанка в Сети вновь подняла вопрос о сроке их ликвидации.

Представитель городского управления культуры заверил женщину, что опиловка аварийных деревьев идет.

«Данные работы требуют тщательной подготовки и обеспечения безопасности. При поступлении финансирования на масштабную опиловку в обязательном порядке будут выполнены необходимые работы силами сторонних организаций», - пояснил он.

Фото vk.ru/betonibalkoni.

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