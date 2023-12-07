В Арбекове нескольких детей покусали бродячие собаки

07.12.2023 | 15:52

В Арбекове бродячие собаки напали на детей и покусали их. Выехавшие по заявке на отлов специалисты не смогли найти животных.

Проблему бездомных псов, опасных для горожан, поднял на заседании комиссии Пензенской городской думы в четверг, 7 декабря, депутат Жиганша Туктаров.

«Возникла серьезная проблема с бездомными собаками. Покусали детей, представлял справки в управление ЖКХ. Буквально 2-го числа еще ребенка укусили. Был депутатский запрос, ответ получил, что будто бы кто-то выезжал, но этих собак не обнаружили», - рассказал Туктаров.

Он выразил недоумение, как такое происходит: собаки не дают покоя жителям района, а люди, которые приезжают, чтобы их отловить, не находят животных.

«Я считаю, что, если депутат пишет запрос, тогда будьте любезны предупредить его. Мы призовем еще общественность. Они покажут, где эти собаки. Если невозможно выходить на улицу, так же нельзя», - высказался Туктаров.

Он попросил управление ЖКХ принять меры, а не заниматься отписками.

Жители микрорайона Арбеково давно жалуются на собак, собирающихся в стаи. Агрессивные псы не только разорвали нескольких котов, но и не раз накидывались на людей.