В Каменке несколько недель не вывозят мусор с площадок

Глас народа

В Каменке несколько недель не вывозят мусор с площадок
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В Каменке уже несколько недель не убирают мусор с мест хранения, сообщают местные жители. Люди жалуются в соцсетях, в том числе на странице губернатора во «ВКонтакте».

Подписчик канала «ПензаИнформ» в МАХ рассказал, что отходы наваливают уже на асфальтовых дорогах. «Повлиять на оператора никак не можем: ссылается на отсутствие топлива и денежных средств», - пояснил он.

В неприемлемом состоянии находятся помойки на улицах Дзержинского, Коммунистической, Суворова.

На странице губернатора на жалобу ответил представитель администрации Каменского района. «Работы по вывозу мусора с территорий площадок сбора ТКО будут возобновлены на следующей неделе», - сообщил он в пятницу, 25 сентября. По словам специалиста, процесс был приостановлен «по техническим возможностям».

Местная жительница уверяет, что по телефону ей дали другую информацию. «Вот дозвонилась я сейчас до администрации, мне ответили, что да, контейнерные площадки не вывозились 2 недели, где-то - 3 недели и еще не будут вывозиться столько же или даже больше! Потому что денег нет, глава в отпуске и никто, кроме него, проблему эту решить не может. Куда жителям Каменки обратиться?» - написала она.

Фото подписчика «ПензаИнформ» в МАХ.

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