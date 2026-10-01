В Белинском районе сняли на видео медведя

В Белинском районе заметили медведя. Животное попало в объектив камеры мужчины. Кадры опубликовали в Сети утром в четверг, 1 октября.

Медведь находился на дороге. Автор видео снимал лесного хозяина с дальнего расстояния. Животное не реагировало на появление человека.

«Вчера увидели мишку на территории села Чернышево, ближе к селу Ольшанка», - уточняется в посте.

Ранее в областном минлесхозе сообщали, что в последнее время участились случаи обнаружения следов медведя. Так, с начала сентября их видели в Кузнецком, Шемышейском и Лунинском районах.

Грибник обнаружил следы пребывания животного в Бессоновском районе - в нескольких километрах от Пензы, на Светлой Поляне. Он наткнулся на экскременты косолапого, понял, что тот знает о присутствии человека рядом, и предпочел повернуть назад.

По последним данным специалистов, в регионе обитает около 10 особей. Учет животных пока проводить не планируют.

Видео vk.ru/penzanovosti.