Гулять в сквере «Химмаш» стало опасно для жизни

Прогулки в сквере «Химмаш» на улице Титова (между корпусами ПГУАС и одноименным предприятием) в Пензе небезопасны для жизни. Об этом сообщила жительница Заводского района.

«Никто этим сквером не занимается. Бурелом полный», - рассказала она.

На приложенных фото видны высохшие, чрезмерно высокие насаждения, угрожающе нависающие над дорожками. У некоторых надломились крупные ветки.

«И таких деревьев здесь половина», - добавила горожанка.

Судя по сделанной ею видеозаписи, одно уже из них упало и перегородило пешеходную тропу. Вся территория сильно заросла и выглядит запущенной. Асфальт стерся до щебенки.

В 2025 году сквер стал участником голосования за объекты благоустройства, но его выбрали только 216 человек из 23 136. В 2026-м его изначально не внесли в список.