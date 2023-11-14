В Пензе бездомная собака напала на ребенка

Жители Железнодорожного района просят навести порядок с бездомными собаками на ГПЗ. Поводом для возобновления обсуждения этой темы стало нападение собаки на ребенка.
Все случилось 11 ноября. Пес вцепился в левую ногу мальчика, проходившего мимо по улице.
Ребенка привезли в травмпункт, где у него диагностировали укушенные раны и ссадины, отек мягких тканей. Потребовались хирургическая обработка и ввод вакцины от бешенства.
На сообщение о нападении, размещенное в чате Железнодорожного района в Telegram, отреагировал глава местной администрации Андрей Шулькин.
Он сообщил, что все сигналы по бездомным животным направлены в Управление ЖКХ г. Пензы и посоветовал родителям укушенного ребенка обратиться туда с письменным заявлением.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀