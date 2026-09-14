Грибник обнаружил следы пребывания медведя на Светлой Поляне

Пензенский грибник обнаружил следы пребывания медведя в Бессоновском районе – в нескольких километрах от Пензы, на Светлой Поляне. Он рассказал о случившемся на своей странице во «ВКонтакте».

Пензенец отправился на тихую охоту в воскресенье, 13 сентября. Он пошел в сторону небольших болот, где раньше уже собирал опята, и обнаружил рыжики. Мужчина стал срезать их и, увлекшись, шел все дальше вдоль болотца.

Через некоторое время грибник наткнулся на экскременты медведя, но продолжил путь. Они стали попадаться каждые 30-40 метров.

«Тут я вспомнил, что читал о том, что медведь таким способом отпугивает человека. Если медведь чует, что человек идет за ним по пятам, то специально оставляет метки: типа того, не приближайся ко мне. Так обычно поступают смелые медведи, а трусливые, наоборот, стараются уйти незаметно, не оставляя следов», - рассказал грибник.

Поняв, что медведь знает о его присутствии, пензенец решил не испытывать судьбу и повернул назад.

«Пошел чуть другим путем - и вижу: в одном месте трава сильно примята. Она прижата к земле на участке примерно около 2 м в длину и метр в ширину. Вероятно, здесь отдыхал медведь, пока я его не спугнул. Точно я - других людей здесь быть не могло, потому что все рыжики на месте и их видно издалека. Ни один нормальный человек не прошел бы мимо рыжиков», - добавил грибник.

Ранее в областном минлесхозе сообщили, что с начала сентября следы медведей видели в Кузнецком, Шемышейском и Лунинском районах.

Фото Дмитрия Львова, vk.ru/penzuit.