Управление ЖКХ Пензы заплатит 30 тысяч укушенной собакой пенсионерке

25.01.2024 | 12:32

В Пензе городское управление ЖКХ обязали выплатить компенсацию жительнице Бессоновского района. Она пострадала от нападения собаки.

Все случилось 5 марта 2023 года у дома № 10 на улице Рябова. На пенсионерку набросилось бродячее животное и укусило ее.

«От укуса она испытала сильный болевой и эмоциональный шок. В больнице женщине была оказана медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Районный прокурор обратился в суд, потребовав возложить на управление ЖКХ обязанность компенсировать причиненный женщине моральный вред.

На заседании представитель управления с иском не согласился. Он пояснил, что пенсионерка проявила грубую неосторожность и могла сама спровоцировать собаку.

Суд внимательно изучил материалы дела. Поскольку управление ЖКХ должно организовать отлов безнадзорных животных, факт нападения собаки на женщину свидетельствует о том, что усилия в этой области оказались недостаточными.

«Иск прокурора судом первой инстанции был удовлетворен, с органа местного самоуправления в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ответчик с решением не согласился. Он подал апелляцию, сославшись на отсутствие своей вины, так как других заявлений граждан о нападении собак в том районе в управление не поступило. Однако судебная коллегия по гражданским делам областного суда жалобу не удовлетворила.