Штукатурка со здания на Московской рухнула на двух пензячек

Глас народа

Штукатурка со здания на Московской рухнула на двух пензячек
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В Пензе две девушки получили ушибы на улице Московской после того, как на них рухнул кусок штукатурки со здания № 60, возле которого они сидели.

Информация об инциденте появилась в Сети вечером во вторник, 15 сентября. По словам пензячек, основной удар пришелся на плитку, однако задело и их.

«Подруге прилет был по голове, в итоге ушиб. У меня тоже ушибы на обеих ногах», - рассказала одна из пострадавших.

Штукатурка со здания на Московской рухнула на двух пензячек

Подобные ЧП в Пензе не редкость. Так, 13 марта прошлого года с фасада дома на улице Карла Маркса кирпичи рухнули на узкий тротуар, которым часто пользуются горожане. Обошлось без пострадавших.

В марте 2024-го посыпались кирпичи с дома № 38/45 на углу улиц Максима Горького и Володарского. Широкий тротуар оказался усыпан фрагментами стройматериала, которые при падении могли задеть прохожих.

Фото, видео vk.ru/penzanovosti.

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