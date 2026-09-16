Штукатурка со здания на Московской рухнула на двух пензячек

В Пензе две девушки получили ушибы на улице Московской после того, как на них рухнул кусок штукатурки со здания № 60, возле которого они сидели.

Информация об инциденте появилась в Сети вечером во вторник, 15 сентября. По словам пензячек, основной удар пришелся на плитку, однако задело и их.

«Подруге прилет был по голове, в итоге ушиб. У меня тоже ушибы на обеих ногах», - рассказала одна из пострадавших.

Подобные ЧП в Пензе не редкость. Так, 13 марта прошлого года с фасада дома на улице Карла Маркса кирпичи рухнули на узкий тротуар, которым часто пользуются горожане. Обошлось без пострадавших.

В марте 2024-го посыпались кирпичи с дома № 38/45 на углу улиц Максима Горького и Володарского. Широкий тротуар оказался усыпан фрагментами стройматериала, которые при падении могли задеть прохожих.

Фото, видео vk.ru/penzanovosti.