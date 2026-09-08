Надписи на стеле «Слава героям» вновь нуждаются в восстановлении

Глас народа

Надписи на стеле «Слава героям» вновь нуждаются в восстановлении
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В Пензе некоторые фамилии на стеле «Слава героям», установленной возле Архиерейского дома, снова белеют отсутствующими буквами.

Надписи на стеле «Слава героям» вновь нуждаются в восстановлении

В ряде надписей не хватает 3 и более символов. Фамилии нуждаются в восстановлении уже не одну неделю.

Буквы в надписях на стеле пропадают нередко, специалисты вынуждены раз за разом восстанавливать их. В 2023-м надписи повредили хулиганы.

Надписи на стеле «Слава героям» вновь нуждаются в восстановлении Надписи на стеле «Слава героям» вновь нуждаются в восстановлении

В апреле прошлого года пензенцы также заметили отсутствие букв в некоторых фамилиях. В городском управлении ЖКХ пообещали все исправить к 9 Мая.

Надписи на стеле «Слава героям» вновь нуждаются в восстановлении

Стела «Слава героям» появилась в областном центре в 1970 году. На ней увековечены имена пензенцев - кавалеров ордена Славы, Героев Советского Союза и Социалистического Труда.

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