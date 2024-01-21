Жители Западной Поляны начали лепить «социальных» снеговиков

21.01.2024 | 10:42

Высокие сугробы, скопившиеся по краям проезжей части у нерегулируемых пешеходных переходов, - предмет жалоб жителей многих районов Пензы. Из-за снега водители плохо видят пешеходов, большая опасность грозит детям.

Жители Западной Поляны решили по-своему напоминать автомобилистам о необходимости быть внимательными и обязательно тормозить перед зеброй. На улице Мира появилось несколько снеговиков, которых пензенцы окрестили социальными.

Снимки необычных дорожных объектов распространились в соцсетях в субботу, 20 января. К небольшим снеговикам, слепленным у сугробов при дороге, прикреплены листы голубой бумаги. Памятки на них гласят: «Сбрось скорость! Впереди сугроб, который закрывает пешеходов», «Меня не видно из-за сугроба, и меня может сбить машина. Пешеход 7 лет».

Инициатива получила одобрение горожан, однако некоторые высказались, что образовавшиеся сугробы - вина коммунальной службы.

«Нужно снег вывозить, а не сгребать к тротуарам и создавать сугробы, и тогда всех будет видно: и детей, и взрослых», - поделилась мнением пензячка Наталья.

Горожане давно жалуются на качество уборки дорог и тротуаров от снега. Работу коммунальщиков оценила прокуратура и пришла к выводу: дорожные службы не обеспечивают полную защиту проезжей части от негативного воздействия погоды. При проведении проверок 17 и 18 января установлены факты несоответствия автодорог нормативам: на проезжей части имеется наледь, вблизи пешеходных переходов образовались снежные валы. Главе Пензы внесли представление об устранении нарушений.

Фото 1 Татьяны Камолиной, vk.com/zpolana, фото 2 vk.com/zpolana.