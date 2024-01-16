В дом на улице Суворова перестала поступать холодная вода

16.01.2024 | 14:09

Жители дома № 121 на улице Суворова уже почти неделю живут без холодной воды. Ресурс исчез 11 января, его нет до сих пор, и пока не ясно, когда появится.

Во вторник, 16 января, с жалобой на отсутствие воды от имени всех жильцов в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась горожанка Елена.

«Дом пятиэтажный, шесть подъездов. Холодная вода тонкой струйкой течет только на первых этажах. Выше в квартирах холодной воды нет совсем. Невозможно помыться, постирать, даже элементарно смыть унитаз», - рассказала женщина.

Жители обращались в ресурсоснабжающую организацию. Там сообщили: где-то рядом утечка, поэтому в доме проблемы с давлением воды в трубах.

Горожане ожидали, что ремонт вот-вот начнется, однако, по словам Елены, ничего не происходит до сих пор.

«Сроки начала этих работ назвать не могут», - отметила пензячка.

Она добавила, что 15-го числа во двор привезли техническую воду, но это мало повлияло на ситуацию.

«В доме живет много пожилых людей и инвалидов. Они не в состоянии носить воду ведрами на верхние этажи», - пояснила женщина.

Видео Елены Егоровой.