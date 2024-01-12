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Глас народа

Жители ул. Ангарской 10 дней ждали устранения аварии на водопроводе

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Жители улицы Ангарской в Пензе страдают из-за слабого напора воды и опасаются, что останутся совсем без нее.

«На ул. Ангарской (частный сектор) на дороге между домами № 37 и 38 произошла авария водопровода, из-под земли льется вода. Авария произошла 02.01.2024, жители звонили, оставляли заявку, и вот уже на протяжении 10 дней авария не устранена.

Жители ул. Ангарской 10 дней ждали устранения аварии на водопроводе

Залило улицу водой, в домах напора нет, вода идет в тонкую струйку, и это при таких морозах! Если сейчас еще в доме замерзнет вода, мы до весны будем без воды», - написала в редакцию PenzaInform.ru местная жительница.

Она неоднократно звонила в аварийную службу, но бригада так и не приехала. Куда еще обращаться, пензячка не знает.

Женщина приложила к сообщению видео, на котором запечатлено, как из открытого на полную крана вода идет тонкой струйкой. «Напора нет вообще, не срабатывают котел отопления, стиральная машина», - пожаловалась она.

Пензячка в отчаянии и очень надеется, что на ее проблему обратят внимание.

UPD: бригада на Ангарской начала работу утром 12 января, сообщили в Горводоканале.

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