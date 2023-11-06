Пензячка едва не сломала ногу в арке на Московской

06.11.2023 | 09:54

Путь через арку на Московской, 15, опасен для людей. На это в редакцию «ПензаИнформ» пожаловалась горожанка Елена, чудом избежавшая серьезной травмы.

«Я никогда не ходила этой дорогой, хотела сократить. Там в арке плитка сильно шатается. А я быстро шла и не заметила, в итоге нога больно подвернулась, аж искры из глаз. В первые секунды думала, что вообще сломала», - сообщила пензячка.

В доказательство своих слов Елена прислала видео, на котором продемонстрировала ненадежность покрытия. Она наступила на плитку, показав, что та никак не закреплена.

«Я очень торопилась, вниз почти не смотрела, а зря. Страшно за других людей, которые могут разбиться на этой дорожке», - рассказала женщина.

Елена выразила надежду, что ответственные лица исправят ситуацию прежде, чем кто-то успеет пострадать.