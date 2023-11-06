Сетевое издание|18+|Понедельник|6 ноя 2023|16:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Пензенцы исписали новую остановку «Ул. Токарная»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Остановка «Ул. Токарная» подверглась акту вандализма. После того как сбоку наконец вставили стекло, неизвестные написали на нем нецензурное слово.

Об этом рассказал очевидец в Сети, прикрепив фото. На снимке запечатлены непристойное ругательство и вопрос «Где урна?».

«И месяца не прошло, уже начали портить», - пожаловался автор.

Горожане ждали павильон почти полгода после того, как прежний снесло ветром. Но в итоге новый им не понравился. Та сторона конструкции, к которой всегда повернуты пассажиры в ожидании маршрутки или автобуса, оказалась закрытой профлистом, из-за чего людям, стоящим в павильоне, не видно транспорта.

В противоположной его части зияла дыра, это тоже вызывало недовольство. О том, что там появится стекло, 1 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.

Спустя несколько дней стало ясно, что обещание администрации выполнено. Но новшество в первозданном виде продержалось недолго.

Пензенцы прокомментировали произошедшее: «А вы хотели прозрачные бока, давно бы уже разбили...», «И правда... где урна-то?» - написали они.

Источник фото - vk.com/izternovki.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте