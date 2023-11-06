Пензенцы исписали новую остановку «Ул. Токарная»

06.11.2023 | 14:17

Остановка «Ул. Токарная» подверглась акту вандализма. После того как сбоку наконец вставили стекло, неизвестные написали на нем нецензурное слово.

Об этом рассказал очевидец в Сети, прикрепив фото. На снимке запечатлены непристойное ругательство и вопрос «Где урна?».

«И месяца не прошло, уже начали портить», - пожаловался автор.

Горожане ждали павильон почти полгода после того, как прежний снесло ветром. Но в итоге новый им не понравился. Та сторона конструкции, к которой всегда повернуты пассажиры в ожидании маршрутки или автобуса, оказалась закрытой профлистом, из-за чего людям, стоящим в павильоне, не видно транспорта.

В противоположной его части зияла дыра, это тоже вызывало недовольство. О том, что там появится стекло, 1 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.

Спустя несколько дней стало ясно, что обещание администрации выполнено. Но новшество в первозданном виде продержалось недолго.

Пензенцы прокомментировали произошедшее: «А вы хотели прозрачные бока, давно бы уже разбили...», «И правда... где урна-то?» - написали они.

Источник фото - vk.com/izternovki.