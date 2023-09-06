Пензенцы пятый месяц ждут павильон на остановке «Улица Токарная»

06.09.2023 | 09:06

1 сентября прошло, а жители Терновки так и не увидели павильона на остановке «Улица Токарная». Прежнюю конструкцию в апреле снесло ветром.

«Власти обещали к 1 сентября 2023 года установить новую, но не сдержали обещание. Люди стоят и в жару, и в дождь, ожидая транспорт под открытом небом», - рассказала горожанка сетевому изданию «ПензаИнформ».

При этом женщина указала на возможное решение проблемы.

«Есть готовый павильон по ул. Токарная, д. 16, маршрут № 6 там все равно не останавливается, остановка стоит год никому не нужная. По вечерам там заседают просто нетрезвые люди. Просто забрали бы остановку и установили бы где она нужнее», - предложила пензячка.

Обещание выполнить работы по установке павильона взамен снесенного ветром Управление ЖКХ г. Пензы давало в мае, а в июле Руслан Тинчурин, являвшийся тогда замглавы администрации, заявлял, что вопрос будет рассмотрен только «после проведенного обследования участка, на котором необходимо установить остановочный павильон (ООТ «Улица Токарная»), и определения технической возможности».