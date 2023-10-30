Переход у библиотеки им. Лермонтова стал опасным для людей

30.10.2023 | 16:32

Светофор в Арбекове, рядом с библиотекой имени Лермонтова, начал создавать опасные ситуации для всех участников дорожного движения. На это горожане пожаловались в соцсетях.

«Теперь пешеходный зеленый горит очень короткий промежуток времени, за который успеть пересечь 6-полосную проезжую часть можно только бегом. Машины на свой зеленый трогаются, не глядя на пешеходов. Ситуация крайне опасная! Этим переходом пользуется очень много детей. Просьба вернуть прежний режим работы светофора», - отметила пензячка.

Люди заметили, что времени теперь не хватает, даже до середины дороги не все успевают дойти. Для безопасности пешеходам требуется обратный отсчет и звуковое оповещение. Также необходима регулировка светофора.

«При мне чуть девочку не сбили, ужас. Она, видимо, не ожидала такого от светофора, шла спокойно и начала бежать, когда красный ей на середине дороги загорелся, а крайняя правая полоса уже ехала», - сообщила женщина.

Скорое разрешение ситуации пообещал глава Октябрьского района Артем Садовов.

«Завтра специалисты Управления ЖКХ города Пензы выйдут на место и примут меры по корректировке режима работы светофорного объекта», - отметил он.

Видео Екатерины С.