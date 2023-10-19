Таракан составил компанию пензенцам в ресторане в центре

19.10.2023 | 16:36

Ресторан быстрого питания в центре города произвел неизгладимое впечатление на жительницу Пензы, побывавшую там с друзьями в четверг, 19 октября. После того как они получили свой заказ и устроились в зале, оказалось, что в их компании прибавление - таракан.

Насекомое пробежало мимо столика.

Речь идет о ресторане KFC на Чехова, 10.

«Увидели такое вот «чудо» прямо в зале. Не очень приятная картина. Больше сюда не придем. Почему никто не принимает меры? Кроме нас в зале сидело очень много людей, все видели этого таракана», - рассказала девушка.

Насекомое убили.

«Трупик рядом лежал. Очень «мило», - заключила девушка.