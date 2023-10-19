Таракан составил компанию пензенцам в ресторане в центре

Ресторан быстрого питания в центре города произвел неизгладимое впечатление на жительницу Пензы, побывавшую там с друзьями в четверг, 19 октября. После того как они получили свой заказ и устроились в зале, оказалось, что в их компании прибавление - таракан.
Насекомое пробежало мимо столика.
Речь идет о ресторане KFC на Чехова, 10.
«Увидели такое вот «чудо» прямо в зале. Не очень приятная картина. Больше сюда не придем. Почему никто не принимает меры? Кроме нас в зале сидело очень много людей, все видели этого таракана», - рассказала девушка.
Насекомое убили.
«Трупик рядом лежал. Очень «мило», - заключила девушка.
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