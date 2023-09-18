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Глас народа

Пензенца обеспокоило состояние зверей на выставке в «Высшей лиге»

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В Пензе посетителя выставки животных в ТЦ «Высшая лига» взволновало самочувствие зверей. Во время своего визита он заметил, что некоторые из них ведут себя беспокойно, а другие неподвижно лежат с полуоткрытыми глазами. Своими переживаниями мужчина поделился в Сети и прикрепил фотографии.

«Мне показалось, что животным душно, они уставшие, посетители их бесконтрольно перекармливают. Еду будто бы бросают прямо на отдыхающих зверушек. А у енотов от природы вообще слюнных желез нет - печешки (печенье. - Прим. Ред.) им суют без воды. Я не поддерживаю такое обращение с животными», - рассказал Сергей А.

На снятых им кадрах запечатлены лиса, свернувшаяся в клубок, вытянувшийся лежа на опилках кролик, енот со слезящимися глазами, понурый попугай Ара, спящие хорьки с кусочком еды на шерсти и сурикат.

По словам пензенца, у последнего под кожей были видны опилки, шрамы и открытые раны, у других обитателей проблемы с лапками и глазами. Кроме того, у животных нет никакой возможности скрыться от посетителей.

«Мне кажется, что такого быть не должно», - заявил мужчина.

Также горожанин обратил внимание на чеки, которые выдают при посещении. На листке указан официант и столик. При этом данные об организации при поиске в интернете не совпадают.

«Где кассовый чек? Почему ИНН организации неверный? На фото в их группе больше животных, но я многих не увидел. Где они?» - задался вопросом Сергей.

Пензенцы отреагировали на пост и выразили сожаление по поводу участи животных: «Пока люди ходят в такие контактные зоопарки, им место быть. Такие организации как таковые запрещены, оттуда и чек с официантом», «Да, животные не в лучшем виде. Это тюрьма. Очень жаль бедных животных. Элементарных условий нет».

«Были там вчера. Впечатление неприятное. Согласна с автором. Вид у зверушек несчастный, унылый. Парень в зале дразнит обезьянок грубо, будит, тормошит животных, чтобы показать посетителям. Дикообразиху потянул прямо за колючки, чтобы разбудить. Есть невоспитанные дети, которые кричат и кривляются на маленькую мартышку, которая запрыгивает на посетителей обнимается и прижимается так, как будто ему плохо. Очень печальное зрелище», - отметила пензячка.

Горожане призвали власти отреагировать на проблему.

Источник фото - vk.com/penza.

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