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Глас народа

Дорогу на Восточном кладбище засыпали опасными кусками бетона

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В Пензе преобразили дорогу на Восточном кладбище. Проехать по ней, не испортив автомобиль, сможет не каждый.

Снимок результатов ремонта опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 7 сентября.

«Бабушку на могилку хотели подвезти, а там вот такая дорога устелена, полмашины на ней оставишь. Чем думали, когда этими камнями засыпали?» - задался вопросом автор фото.

В ямы на дороге уложили крупные куски бетона. На легковом автомобиле преодолеть такие препятствия будет трудно.

Благоустройство Восточного кладбища вызывает у пензенцев множество нареканий. Помимо гор неубранного мусора, люди жалуются на бездорожье.

«Просто слов нет, дорогой наш губернатор! Ездили сегодня на могилу мужа на Восточное кладбище - по правую сторону, на новое кладбище. Приехал сын после СВО без ноги, пропустили замечательно, ехали по кладбищу и на повороте на новое сели в трясину, - рассказывала в июле пензячка.

Машину вытащили неравнодушные люди, а в городском управлении ЖКХ пообещали провести мелкоямочный ремонт.

«Возможность проведения обустройства покрытий на других подъездных дорогах данного кладбища будет рассмотрена в 2024 году исходя из реальных возможностей бюджета», - добавили тогда в управлении.

Фото vk.com/sova_penza.

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