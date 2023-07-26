В Пензе улица Чаадаева встала из-за дорожных работ

26.07.2023 | 11:38

Улица Чаадаева в Пензе плотно встала в пробке. Об этом в 11:35 в четверг, 26 июля, написал читатель PenzaInform.ru в рубрику «Глас народа».

«В направлении центра пробка начинается от заправки «Лукойл» и стоит почти до поворота на ул. Дружбы. От центра встаем на уровне Чаадаева, 111», - написал Евгений А.

К сообщению он приложил несколько фотографий, подтверждающих его слова.

«В Пензу с трассы М-5 лучше заезжать через улицу Аустрина или развязку на Островной», - добавил Евгений.

В городской администрации сообщили, что сейчас на улице Чаадаева - от Сурского моста до улицы Кордон Сурка - подрядная организация проводит установку бордюров и устройство верхнего слоя покрытия тротуаров.