Сетевое издание|18+|Среда|26 апр 2023|23:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Сердобчанина расстроило состояние мемориала «Вечный огонь»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Сердобске местный житель Антон П. обратил внимание на состояние мемориала «Вечный огонь». Плита, с размещенными на ней именами павших в Великой Отечественной войне солдат, не выдержала испытание временем и отвалилась.

Снимок мемориала Антон прислал в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» в среду, 26 апреля.

«Неизвестно, как долго уже в таком состоянии. Сегодня решил доехать с сыном погулять, и увидели эту картину. Обидно за предков-героев!» - пожаловался сердобчанин.

Больше всего мужчину удручает то, что скоро город будет отмечать День Победы, однако мемориал солдатам в порядок перед праздником не привели.

В Кузнецке жители также обратили внимание, что город не готов к 9 Мая. Стелу Победы на одноименной улице украшают рваные флаг России и Знамя Победы. Администрация пообещала заменить их к 1 мая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте