Сердобчанина расстроило состояние мемориала «Вечный огонь»

26.04.2023 | 22:00

В Сердобске местный житель Антон П. обратил внимание на состояние мемориала «Вечный огонь». Плита, с размещенными на ней именами павших в Великой Отечественной войне солдат, не выдержала испытание временем и отвалилась.

Снимок мемориала Антон прислал в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» в среду, 26 апреля.

«Неизвестно, как долго уже в таком состоянии. Сегодня решил доехать с сыном погулять, и увидели эту картину. Обидно за предков-героев!» - пожаловался сердобчанин.

Больше всего мужчину удручает то, что скоро город будет отмечать День Победы, однако мемориал солдатам в порядок перед праздником не привели.

В Кузнецке жители также обратили внимание, что город не готов к 9 Мая. Стелу Победы на одноименной улице украшают рваные флаг России и Знамя Победы. Администрация пообещала заменить их к 1 мая.