Сетевое издание|18+|Четверг|13 апр 2023|12:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

На тротуаре на улице Дзержинского растет провал асфальта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Тротуар у перекрестка улиц Пролетарской и Дзержинского становится опасным местом для пензенцев - там провалился асфальт.

В редакцию написала местная жительница и прислала фотографии.

«Провал наблюдается с момента схода снега. За сегодня (среду, 12, апреля. - Прим. ред.) увеличился в 2 раза», - прокомментировала пензячка.

По ее словам, в первой половине дня шина накрывала яму, а вечером уже сама оказалась в ней.

Никаких мер по приведению тротуара в порядок не принимается. До какой глубины и ширины может увеличиться провал, остается только догадываться. Возможно, внимание на него обратят лишь тогда, когда кто-то покалечится.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте