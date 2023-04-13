На тротуаре на улице Дзержинского растет провал асфальта

13.04.2023 | 11:09

Тротуар у перекрестка улиц Пролетарской и Дзержинского становится опасным местом для пензенцев - там провалился асфальт.

В редакцию написала местная жительница и прислала фотографии.

«Провал наблюдается с момента схода снега. За сегодня (среду, 12, апреля. - Прим. ред.) увеличился в 2 раза», - прокомментировала пензячка.

По ее словам, в первой половине дня шина накрывала яму, а вечером уже сама оказалась в ней.

Никаких мер по приведению тротуара в порядок не принимается. До какой глубины и ширины может увеличиться провал, остается только догадываться. Возможно, внимание на него обратят лишь тогда, когда кто-то покалечится.