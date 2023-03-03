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Глас народа

Лес под ноль: пензенец раскрыл план снести на ГПЗ деревья под застройку

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В пятницу, 3 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель Пензы. Его встревожил проект застройки микрорайона ГПЗ-24 в районе улиц Антонова/Баталина, возле Старой Суры.

«Был в офисе продаж. Лес на ГПЗ планируют вырубить», - коротко обрисовал он суть проблемы.

Горожанин сфотографировал план и прислал в редакцию. Там, где обозначен лес, в перспективе планируется возвести жилые дома.

По словам пензенца, компания получила эти земли за завершение долгостроя, в частности на Ново-Казанской улице.

«Просто проект, конечно, варварский, лес под ноль в погоне за максимальной прибылью», - считает он.

В 2018 году акции протеста прошли в пензенском микрорайоне Ахуны: местные жители выступили против вырубки леса, считая это кощунством. В дело пришлось вмешаться полиции.

Сейчас ситуация сложная: в связи со строительством экопоселка в областной суд подан иск о лишении Ахун статуса курорта, который был получен в 2000 году.

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